Elezioni, Nappi (Lega): "Condono per gli abusi edilizi di necessità"

Gli occhi della Lega sono fermamente indirizzati al Sud. Lo assicura Severino Nappi, consigliere regionale e candidato alla Camera per il partito di Matteo Salvini: "Nessuno si sogna di toccare le risorse destinate al Meridione, anzi saranno incrementate".

Nappi punta soprattutto sul condono per l'edilizia di necessità: "In Campania ci sono 500mila persone che vivono in alloggi non riconosciuti dalla burocrazia. Una situazione che si è venuta a creare a causa della totale assenza di politiche di edilizia popolare. La mia prima proposta di legge in Parlamento sarà per condonare la posizione di queste persone".

Pace fiscale e riduzione delle tasse sono gli altri due temi forti della Lega: "Servirà dare più soldi in busta paga a chi lavora e creare le condizioni perché ci siano possibilità per chi oggi è disoccupato". Nappi respinge al mittente le accuse rivolte dalla sinistra riguardo una marcia indietro sui diritti civili in caso di vittoria della destra: "I diritti si garantiscono offrendo servizi alle persone e la Campania, guidata dalla sinistra da trent'anni, spende solo un quinto della media nazionale su questo tema".