Focus Elezioni, Solombrino: "I fondi del Pnrr rischiano di finire al Nord"

Laureata in economia, è la candidata sindaco del Movimento 24 agosto - Equità territoriale: "Napoli non cresce perché il Comune non ha capacità di spesa"

Rossella Solombrino tenta una scalata apparentemente ai limiti dell'impossibile. Per la poltrona di sindaco di Napoli sfida le grandri coalizioni e lo fa con l'appoggio della sola lista Movimento 24 agosto - Equità territoriale, nata sotto la spinta del giornalista e scrittore Pino Aprile. In questa video-intervista espone il punto più rappresentativo del suo programma: chiudere tutti i cantieri migliorando la capictà di spesa del Comune. "Per farlo servono le giuste professionalità e una commissione di equità che vada a battagliare affinché i fondi non finiscano al Nord. Ed è proprio questo il rischio per il Pnrr. Nessuno ne parla, ma c'è la reale possibilità che questa città non abbia ciò che le spetta".