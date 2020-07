Ecoballe, Rosato: "De Luca non ha completato smaltimento, ma lo farà nei prossimi 5 anni"

"Le ecoballe sono un simbolo e saranno il simbolo della Campania che riparte quando saranno smaltite completamente". Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva commenta così il piano di smaltimento delle ecoballe presentato solo 24 ore prima da Vincenzo De Luca. A chi gli fa notare che il presidente della Regione Campania aveva preso un impegno con il Governo Renzi per la loro eliminazione entro la fine del mandato, Rosato risponde: "C'era un impegno e De Luca non è riuscito a portarlo a termine, ma ha iniziato qualcosa che nessuno prima di lui aveva neanche immaginato e si è scontrato con difficoltà enormi. I prossimi 5 anni saranno quelli che segneranno la scomparsa delle ecoballe dalla Campania".

Il braccio destro di Matteo Renzi ha fatto visita a Napoli per la presentazione della candidatura di Giovanni Pagano alle prossime elezioni. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, oltre a Rosato, anche il deputato Gennaro Migliore e òa coordinatrice provinciale di Italia Viva Brabara Preziosi. Il vicepresidente della Camera ha commentato anche il prolungamento dello Stato di emergenza, tenendoci a precisare che in Italia, in questo momento, c'è una crisi "...ben più grave di quella sanitaria. Si tratta della crisi socio-economica. Motivo per cui, vanno bene le precauzioni e il distanziamento, ma dovremmo abbandonare una comunicazione basata sulla paura".