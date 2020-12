De Luca: "Il Governo prepara un altro furto alla Campania"

Nell'ormai consueta diretta Facebook, il presidente della Regione Campania non ha mancato di rimarcare le critiche verso l'operato del Governo su diversi temi. Il governatore ha prima accusato Conte e i suoi ministri di una malagestione dei 209 miliardi che l'Europa verserà all'Italia: "Stiamo per assistere all'ennesimo tentativo di furto ai danni del Mezzogiorno. L'Ue ha stanziato risorse per ridurre il divario tra Nord e Sud e, invece, il Governo spenderà la maggior parte delle risrose nel Settentrione".

Altra pagina quella dell'allentamento delle misure anri-covid per Natale: "Ai cittadini va detto che Natale e Capodanno quest'anno non esistono. La Campania proseguirà sulla strada del massimo rigore e ci opponiamo all'apertura dei confini comunali".

Quindi, l'attacco deciso all'Esecutivo: "Conte dice di avere i migliori ministri della Storia. Prendo atto che abbiamo messo da parte De Santis, Croce, De Mauro per gente come la Azzolina".