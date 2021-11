De Luca: "Densità abitativa in area metropolitana Napoli come a Singapore. Se perdiamo il controllo, ci facciamo male"

"Il mio 'Amen', come i preti, alla fine di ogni discorso è: vaccinatevi tutti. Perché siamo la regione più difficile d’Italia. Perché la densità abitativa che abbiamo nell’area metropolitana di Napoli è unica in Europa, siamo a livello di Singapore. E se perdiamo il controllo del territorio ci facciamo male. Altro che no greenpass e no-vax: vaccinatevi tutti".

Questo l'appello al senso responsabilità dei cittadini campani del Presidente della Regione Vincenzo De Luca parlando dell'emergenza Covid, nel corso del suo intervento alla Reggia di Caserta per la conclusione della nona edizione della Borsa Internazionale del Turismo culturale. Il Governatore, sulle sue pagine social ufficiali, ha pubblicato il video-appello.