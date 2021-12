Green pass, De Luca: "Non possiamo controllare tutti gli autobus"

I primi giorni del super green pass sono stati avvolti da polemiche, soprattutto per i controlli a singhiozzo. "Non possiamo immaginare di avere un carabiniere su ogni bus - afferma il presidente Vincenzo De Luca - Abbiamo una soluzione molto semplice agli assembramenti sui mezzi pubblici: mascherina e vaccino".

Il governatore, che ha partecipato all'inaugurazione delle sale operatorie del Policlinico universitario Federico II, si è poi soffermato sulla scuola: "Il nostro obiettivo è di non chiuderla più. Ovviamente dipende dai contagi. Il 16 dicembre partirà la campagna vaccinale per la fascia 5-11 e sarà importante, soprattutto perchè non tutti i grandi sono immunizzati. Le mamme no-dad si lamentano, ma non mi sembra di averle viste sensibilizzare sull'importanza del vaccino".

Per De Luca, alla prova Covid la Campania va promossa a pieni voti: "Stiamo facendo miracoli, visto il personale a disposizione. siamo la regione con meno persone in terapia intensiva"