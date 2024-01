Troppi incidenti su corso Umberto, Comune ai ripari: i provvedimenti

L'assessore alla Viabilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha illustrato in un video pubblicato da Palazzo San Giacomo i nuovi provvedimenti in materia di sicurezza della circolazione per la zona di corso Umberto.

Proprio a corso Umberto negli ultimi giorni si è consumata la tragedia di Francesco Esposito, 72enne: attraversava sulle strisce pedonali quando è stato fatalmente travolto da un'auto.