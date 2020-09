Ha del sensazionale l'ultimo video che coinvolge - per la prima volta in un brano insieme - Tony e Tina Colombo. Nel singolo "TiaEmmeO", con sonorità caraibiche, cantato da entrambi, Tony è una femme fatale, molto seducente, ripresa anche in una vasca glitterata in cui s'immerge completamente. Il singolo sta avendo molta popolarità fra i giovani fan di Tony Colombo, e anche il video in poche ore ha raggiunto e superato le 60mila visualizzazioni.