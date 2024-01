Il Cunto de li Cunti di Gianbattista Basile - il Boccaccio napoletano come lo ebbe a definire Croce - e' una celebre raccolta di fiabe in antico napoletano a cui hanno attinto tra gli altri Perrault e i fratelli Grimm. Destinato alla recitazione e all'intrattenimento di corte, il Cunto si presta "naturalmente" all'interazione e all'elaborazione ludica collettiva. In particolare la grandissima musicalita' dell'antica lingua, genialmente manipolata e enfatizzata dall'autore, ne rende immediata la contaminazione con i coevi canti del repertorio popolaresco: musica e recitazione si integrano sullo stesso piano espressivo.

Viola - Cunto fra i più famosi in cui si mescolano mirabilmente elementi magici, grotteschi e passionali - viene rivisitata e riproposta in una versione in cui la musica fra da contrappunto al testo esaltando il compiaciuto gioco letterario e linguistico, coinvolgendo lo spettatore in un incanto musical-narrativo che ne restituisce intatto l'originario splendore.



“Viola”

Il CuntoConcerto

Canti e suoni della Napoli antica in un Cunto antico assai.

La bella, lo‘rre, l’uorco e o’ miraculo in un Cunto d’amore, di invidia e di passione.



Musica Reservata è un ensemble vocale e strumentale nato nel 1989 nell’intento di promuovere la diffusione della musica rinascimentale. L’ensemble si avvale dell’uso di riproduzioni di strumenti musicali antichi in grado di restituire con maggiore fedeltà le atmosfere e di trasmettere intatte le emozioni legate a questo genere di arte.



