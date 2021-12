Vini in Centro: degustazione di vini e specialità gastronomiche

Enjoy the experience - full tasting: il mood di Vini in Centro

L'hotel Miramare, location incredibilmente affascinante e suggestiva soprattutto per la sua ubicazione sull'arenile della Citta di Castellammare di Stabia, accoglierà questa interessante degustazione di ottimi vini e specialità gastronomiche.

50 etichette e gustosissimi bocconcini danzeranno sui banchi d'assaggio in questa nuovo viaggio

Una serata briosa di bollicine alle porte del Natale per dilettare gli appassionati e non.

Super Green Pass obbligatorio