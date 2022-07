Il campione del mondo Vincenzo Capuano apre un nuovo locale: pizze gratis per tutti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il campione del mondo di "pizza contemporanea" Vincenzo Capuano apre un nuovo locale. Il noto pizzaiolo partenopeo porta le sue prelibatezze a Nola per permettere anche a chi vive più lontano di Napoli città di poterle gustare. L'appuntamento con l'inaugurazione è fissato per domani, 4 luglio 2022, alle ore 18. Il nuovo locale si trova, appunto, a Nola sulla Strada Statale 7 bis al civico 255. In occasione della nuova apertura, Capuano offrirà anche delle pizze a portafoglio.