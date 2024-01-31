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Eventi / Cibo e Vino

Cena spettacolo "'A cantata 'e Masaniello"

Dove VIC'STREET

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 16/03/2024 al 16/03/2024 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Cena spettacolo "'A cantata 'e Masaniello" SABATO 16 MARZO 2024, ORE 21:00, al VIC STREET

INFO 081662423
CELL.:3356215087
CELL.:3387981020

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ PRIMO PIATTO + DEGUSTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + CALICE DI PROSECCO+ SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
4. SUPER VIP GOLD
-Antipasti crudi di Mare
-primo piatto di mare (della tradizione Partenopea)
-Bottiglina di PROSECCO
-Frutta e Dolci
- Caffè e Amaro
€ 180,00 a coppia (VALIDO PER 2 PERSONE) ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA
(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)

TRAMA:
NAPOLI 1647 UN ANONIMO PESCIVENDOLO SCIACCIATO DALLO STATO, DALLE TASSE E DALLA VIOLENZA, MATURA LA NECESSITA' DI FARE QUALCOSA, RIBELLASI AL POTERE DEI FORTI, MASANIELLO MATURERA' LA SUA RIVOLUZIONE DALL'ESPERIENZA VISSUTA SULLA SUA PELLE E SU QUELLA DEL POPOLO CHE ATTRAVERSO LE VOCI E I RACCONTI DI TITINA SPINGERANNO L'UOMO A LOTTARE PER IL GIUSTO .... UNA RIVOLTA PER IL PANE, PER LA VITA PER LA LIBERTA'! NON MANCHERANNO BALLI CANZONI E PARTECIPAZIONE PERCHE' E' IL POPOLO IL VERO PROTAGONISTA DI UNA RIVOLUZIONE CHE NASCE NEI CUORI DI TUTTI NOI...
24 NELLA SMORFIA FANNO LE GUARDIE MA PER TOMMASO ANIELLO 24 ERA A' VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE!

DRESS CODE: ABBIGLIAMENTO CASUAL
L'EVENTO SI TERRÀ ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE E A NUMERO CHIUSO
 

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