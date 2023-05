L'associazione culturale De Rebus Neapolis è lieta ed orgogliosa di presentare il tour Segreta Neapolis in una nuova ed inedita veste in cui, il fascino degli oggetti dell'occulto presentati ed accuratamente illustrati dalla nostra guida nei luoghi simbolo del loro stesso utilizzo andrà ad arricchirsi della visita ad un monumento d'eccezione: la basilica di San Lorenzo Maggiore. È all'interno di questa meravigliosa chiesa del 1200 che scopriremo essere nascosto uno tra i più potenti, antichi ed evocativi sigilli ma ci accorgeremo anche che due tra i simboli più importanti della massoneria sono ben mimetizzati all'interno di questo luogo sacro e dunque verremo inesorabilmente avvolti nel fil rouge che ci conduce fino all'ordine dei cavalieri templari. Se tanto non bastasse ci interrogheremo su quello che sembra essere un vero e proprio Rebus incastonato in una delle cappelle gentilizie, ammireremo la grandezza e la magnificenza di uno tra i più mirabili esempi di arte gotica. Al termine della visita alla basilica continueremo il nostro tour, unico in Europa per l'esperienza diretta con gli oggetti 'proibiti' e scopriremo l'arte divinatoria ed i luoghi nei quali veniva e forse viene ancora segretamente praticata ma ci soffermeremo anche a scoprire che proprio nascosto agli occhi dei più, in un angusto vicoletto si cela l'oracolo, il confessore dell'oltretomba. Abbiamo dunque integrato a quelle che erano le tappe più importanti del nostro tour, non da ultima anche la storica e demoniaca figura del Baphomet, la possibilità di scoprire insieme gli innumerevoli enigmi mimetizzati nello splendido scenario di San Lorenzo Maggiore. Un tour seducente ed unico al quale partecipare con curiosità e sagace istinto volto a vedere ciò che aspetta solo di essere svelato al nostro sguardo. Termineremo il nostro affascinante viaggio nell'occulto presso un rinomato locale nei pressi dell'antico Seggio del Nilo per consumare un aperitivo e ascoltare musica.

TUTTI I SABATO E LE DOMENICHE

ALLE ORE 17:30

Punto di incontro: Napoli - Via Duomo 147, davanti la cattedrale al centro del cortile antistante

Durata del tour: 2 ore

CONTRIBUTO TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto Minori € 12 (13 - 17anni)

Sconsigliato a bambini di età inferiore ai 13 anni

-Ridotto studenti € 13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

- Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto

• Oggetti dell'occulto dal vivo

• Visita Basilica di San Lorenzo Maggiore

• 1 drink presso un locale rinomato del centro antico.

- Prenotazione ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/32_SEGRETA-NEAPOLIS-

- PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

Scopri di più:

