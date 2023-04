Le Vie degli Dei Tour: percorso esoterico da Sant'Aniello a capo Napoli al Santuario del Gesù Vecchio

Napoli città apollinea, Napoli pagana che sfrontatamente mostra la sua bellezza e la lascia emergere laddove non ce lo aspettiamo. Questo è quanto si mostrerà ai nostri occhi increduli nel corso del nuovo ed entusiasmante tour, proposto da Rebus Neapolis: le vie degli dèi.

La città del sole ci apparirà in tutto il suo splendore quando risalendo la collina di Caponapoli scopriremo che proprio in questo luogo, nel XVI secolo sorse una confraternita esoterica di grande rilevanza storica guidata da un personaggio insospettabile. Proseguiremo poi attraverso Vico San Gaudioso per svelare le ultime tracce del grandioso complesso monumentale dedicato al santo ma anche ciò che resta di antichi culti ellenistici.

Raggiungeremo la basilica di San Paolo Maggiore attraversando un angusto vicolo del centro antico dove resteremo impressionati da un portale che reca, trascritta, parte della storia di Napoli e dei rituali misterici che l'hanno vista protagonista e, in questo luogo sacro costruito sulle fondamenta di un tempio che fu tra i maggiori luoghi di culto, quello di Dioscuri, ci imbatteremo ancora una volta nell'ancestrale rapporto della città con il mondo dei morti.

Percorreremo infine via Nilo e dopo aver attraversato largo Corpo di Napoli dove approfondiremo la figura fluviale ed il suo richiamo alla tradizione egizia, concluderemo la nostra visita con la chiesa del Gesù Vecchio, antico luogo di culto nel quale viene venerata la Madonna di Don Placido. In questo luogo avremo modo di scoprire chi sono le "Madonne vestite" e per quale motivo nel corso dei secoli sono diventate sempre più invise alla chiesa.

Un tour che vede coinvolti i cardini della città antica sottolineando, da una prospettiva diversa ed inusuale tutto l'antico splendore di Partenope.

