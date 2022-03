Tommaso Paradiso al Palapartenope con lo Space Cowboy Tour

Tommaso Paradiso arriverà martedì 29 marzo a Napoli con lo Space Cowboy Tour (già Sulle Nuvole Tour), prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Gli show sono stati riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo. Lo spettacolo di Napoli, inizialmente previsto il 31 marzo al PalaPartenope, è stato riprogrammato per il 29 al Teatro PalaPartenope.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile, in occasione della quale sarà possibile ascoltare dal vivo le canzoni del primo album da solista Space Cowboy, uscito il 4 marzo. Prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), Space Cowboy è un disco che, nato durante la pandemia, rivela a cuore aperto l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

In scaletta si alterneranno quindi i brani del nuovo album, fra cui Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone, e i singoli Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), a tutti i più grandi successi della sua carriera, da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Di seguito, la band che accompagna Tommaso Paradiso sul palco:

Gianmarco Dottori: chitarra e pianoforte

Nicola Pomponi: chitarra

Silvia Ottanà: basso elettrico e synth

Daniel Fasano: batteria

Angelo Trabace: pianoforte e tastiere/synth

Marco Scipione: sax e percussioni

Frances Alina Ascione: cori

Roberta Montanari: cori

Biglietti disponibili su: vivoconcerti.com (L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).