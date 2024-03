A Nola arriva il paese delle meraviglie: a Pasqua un salto nel mondo fantastico di Alice per una straordinaria avventura adatta a tutti

Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00. Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00. Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

Prezzo Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00. Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00. Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

Un Vulcano di sorprese sono in arrivo per Pasqua nel centro commerciale di Nola, dalle classiche fino ad arrivare a quelle più originali.

Salto nel mondo incantato di una delle favole più affascinati della storia attraverso un vero e proprio percorso dedicato composto da 10 ambienti che si sviluppano su 1500 metri quadrati all’interno della struttura Vulcano Buono progettata da Renzo Piano: così “Le Stanze di Alice” sono pronte a regalare stupore e fantasia a tutti coloro che vi entreranno.

All’ingresso Positano, personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ma chi prenderà per mano gli ospiti? Saranno gli amati personaggi della fiaba scritta da Lewis Carroll ad accompagnare tutti i visitatori: dalla piccola e curiosa Alice con il sorprendente Cappellaio Matto e lo psichedelico Stregatto fino al frenetico Bianconiglio. E non finisce qui, insieme a loro ci saranno anche gli altri interpreti di questa avventura che non smette mai di stupire: Capitan Libeccio, la Regina Bianca e la Regina Di Cuori, le Carte, il Brucaliffo, la Regina Rossa e gli immancabili Pincopanco e Pancopinco.

Una grande festa scenografica in un percorso teatralizzato, dove la musica e la recitazione regaleranno un’atmosfera da favola.

Durante il percorso guidato nel magico mondo di Alice, tra zucchero filato, pop-corn e gadget, si incontreranno postazioni gioco tematiche, photobooth e gli immancabili punti-selfie.

Informazioni utili

Quando:

Dal 23 marzo 2024 al 1 maggio 2024 - Le date disponibili: 23, 24, 29, 30 marzo; 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile; 1 maggio.



Orari:

Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, weekend e festivi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.

Lunedì 29 e sabato 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 21.00



Prezzi e Ingressi:

La vendita dei biglietti di accesso a “Le stanze di Alice” avverrà tramite la biglietteria che sarà allestita all’ingresso dell’unità ed online sul sito Go2.

Prevendita online su go2.it (prevendita € 2,00 a biglietto) più eventuali costi di commissioni bancarie. La prevendita darà diritto al “Salta la fila”.

Ticket di ingresso (tariffa piena): € 8,00.

Per i bambini di altezza inferiore a 1 metro (tariffa ridotta): € 5,00.

Diversamente abili: ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore).

Gli ingressi saranno organizzati con accesso ogni ora e durata massima di visita dell’unità pari a 50 minuti.