Sport-insieme: a Napoli una giornata di riflessione e laboratori aperta a tutti su sport, inclusione e disabilità

Sport-insieme è il primo meeting su Sport, Inclusione e Disabilità fortemente voluto da E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi) che si terrà il 13 aprile alla Fondazione Foqus di Napoli e sarà l’occasione per aprire, con tanti ospiti ed esperti, una fondamentale tavola rotonda su questi temi che possono essere la chiave per veder crescere sui territori la consapevolezza sugli ostacoli all’inclusione e sul ruolo che lo sport può ricoprire per creare spazi di autentica condivisione e sviluppo sociale. La fondazione Foqus ha aderito al progetto perché da anni sostiene l’inclusione: al suo interno, infatti, ospita i ragazzi di Argo, centro di avanguardia diurno per l’inclusione di persone con diverse abilità.

L'evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, darà poi l'opportunità ai presenti di scoprire per la prima volta in Campania la Boccia Inclusiva e il Calcio Balilla Inclusivo, presentati dalla dott.ssa Sira Miola, vicepresidente E.I.S.I., e dal prof. Fausto Cappellini, fondatore del Baskin e coordinatore nazionale Boccia inclusiva. Il meeting sarà moderato dalla Dott.ssa Claudia Carbone ed è gratuito ed aperto a tutti.

Introdurranno l’evento i saluti di rito del Prof. Renato Quaglia, direttore di Foqus, del dott. Carmine Mellone (Presidente C.I.P. Campania) e della dott.ssa Francesca Merenda (coordinatore Regionale Campania Sport e Salute).

Si apriranno poi due momenti di discussione e dibattito.

"Lo sport come strumento di inclusione universale", che avrà come relatori:

Prof. Vittorio Scotto di Carlo (Delegato Regionale Campania E.I.S.I.)

Dott.ssa Sira Miola (Vicepresidente E.I.S.I., docente di Educazione Fisica)

Prof. Fausto Cappellini (Fondatore e creatore del Baskin, Coordinatore nazionale Boccia Inclusiva, docente di Ed. fisica)

Dott. Andrea Bonifacio (Terapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, psicologo e psicoterapeuta, docente dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", presidente della commissione Albo nazionale TNPEE)

Dott. Andrea Capobianco (Commissario tecnico nazionale Basket femminile, Formatore CNA, Formatore Minibasket, Responsabile tecnico nazionale 3x3)

"Opportunità e ostacoli per l'inclusione sul territorio campano", con la partecipazione di:

Dott. Paolo Landri (Ricercatore CNR di Salerno sull’innovazione nelle politiche sociali e nei regimi di welfare)

Dott.ssa Emanuela Ferrante (Assessore alle pari opportunità e allo sport - Comune di Napoli)

Avv. Sabrina Sifo (Già Assessore Comune di Pozzuoli per la valorizzazione e manutenzione degli impianti sportivi)

Dott.ssa Claudia Maulini (Docente di Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa presso l’Università Parthenope di Napoli)

Dott.ssa Eliana Palmiero (Insegnante di sostegno scuola Primaria, Istruttrice Baskin)

Dott.ssa Genoeffa Rotunno (Presidente ASD Baskinsieme Napoli)

Dott.ssa Sara Mancini (Direttrice Centro Argo - Foqus).

Di seguito il programma del meeting:

9:00 - Accoglienza partecipanti

9:30 - Saluti istituzionali

9:50 - 1° parte dibattito “Lo sport come strumento di inclusione universale”

11:20 - Coffee break

11:30 - 2° parte del dibattito “Opportunità e ostacoli per l’inclusione sul territorio campano”

13:00 - 15:00 | Pausa pranzo

15:00 - 17:30 | Laboratorio didattico con “Boccia inclusiva” e “Calcio balilla inclusivo”