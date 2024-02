Show-match di Francesco Ciotola

La città di Napoli, il 29 febbraio alle ore 22.00, diventa protagonista di un evento senza precedenti che vuole arrivare a tutti e soprattutto con tutti. Infatti, nel corso della serata, Piazza Carlo III si trasformerà in un led screen mai realizzato prima, all’interno di un emozionante show-match, fatto di colori e like, che vede ideatore e protagonista il noto tiktoker e poeta performer napoletano Francesco Ciotola.

Nel main event della serata su un palco e in streaming live su TikTok si assisterà a un match di Ciotola contrapposto a un altro tiktoker partenopeo. L’ironia di Ciotola unirà il gioco alla creatività con i suoi virali moniti poetici, creando un’atmosfera di curiosità e stupore. Gioco, passione e creatività si fonderanno, per sostenere il valore della condivisione come strumento potente per migliorare se stessi e la società?, in una festa aperta al pubblico, dove gli ospiti saranno invitati a partecipare attivamente all'evento. Diverse le attrazioni per i bambini e i giovanissimi come personaggi in costume, palloncini e altro ancora. Spazio anche alla musica con la presenza della cantante Raffaella Montuoro. Tutti i passanti potranno partecipare e decidere se lasciare un loro doppio tap (ossia colpetto sul proprio cellulare). Come? Basterà assistere per scoprirlo.

«Tutti quanti noi, grandi e piccoli, senza nessuna eccezione, viviamo ormai in due universi: quello reale e quello virtuale. Questa doppia esistenza ha portato nuove opportunità ma ci ha fatto conoscere anche la solitudine digitale. Non possiamo cambiare le cose. La tecnologia fa parte della nostra vita ma dobbiamo ritrovare il calore del vero dialogo, la bellezza di condividere un sorriso, un abbraccio. Le città e i loro quartieri sono i luoghi delle relazioni sociali che possono aiutarci a farlo. Ecco perché ho deciso di uscire dalla piattaforma virtuale per vivere un’esperienza diretta e familiare con le persone» dice Francesco Ciotola.