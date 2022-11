Bagno di folla per Tony Servillo all’Afragola Film Festival

Grande emozione all’Afragola Film Festival per l’arrivo di Tony Servillo. Al grande attore, nato ad Afragola, è stato consegnato un premio speciale alla carriera dal sindaco Antonio Pannone e dagli ideatori del Festival Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello.

A fare da padrone di casa il direttor artistico Valerio Caprara che ha deliziato i presenti moderando la serata tra domande aneddoti e racconti aventi come protagonista Servillo.

“Sono felice di essere qua, qui ad Afragola ho trascorso alcuni degli anni più belli della mia infanzia. Afragola è stata la mia isola di Arturo”.

E riferendosi al cinema Gelsomino ha aggiunto “Io questo cinema lo ricordo bene. Faccio i complimenti a chi ha ridato dignità a questa sala, sicuramente con grande sforzo immagino, qui ho visto la prima di Jesus Christ Superstar ed è un posto che mi resta nel cuore”.

Non sono mancate parole di stima e affetto per il direttore artistico Valerio Caprara: “Quando Valerio mi ha proposta la partecipazione a questa serata, sebbene preso da mille impegni, mi faceva piacere esserci per due motivi: essere qui ad Afragola e partecipare aduna manifestazione curata da Valerio Caprara. Una delle penne più importanti d’Italia”.

“Ci auguriamo di seguire le orme di Servillo che da Afragola è arrivato fino agli Oscar. Speriamo di diventare ogni anno un Festival sempre più importante in Italia, perché questa città ha voglia di riscatto ed ha tanto da dare” ha dichiarato Gianluigi Osteri durante la cerimonia di consegna del premio.

Dopo la cerimonia è stato proiettato il film “La stranezza”

Di Roberto Andò,

Il film

La stranezza

Italia, 2022, 103’

Con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Donatella Finocchiaro

Sinossi - 1920. Il ritorno di Luigi Pirandello nella sua natìa Sicilia e l’incontro con una compagnia teatrale amatoriale faranno scattare nella mente del futuro premio Nobel la scintilla che darà vita a Sei personaggi in cerca d’autore.