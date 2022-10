I volontari del gruppo locale napoletano di Greenpeace promuovono una speciale 'Serata Cineforum' al centro sociale in Via Monterosa 90/b Scampia.

L'appuntamento è venerdi 4 novembre con la proiezione di How to change the world, film documentario sulla nascita di Greenpeace nel lontano 15 Settembre 1971.

Seguirà dibattito sugli argomenti trattati dal film e sulle campagne portate avanti.