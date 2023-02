Settimana dell’Amore alla Tisaneria-Bistrot nel Real Bosco di Capodimonte: romantico brunch di coppia nella serra ottocentesca dei Borbone

Non uno, ma sette giorni per festeggiare l’amore. E’ questa la proposta de La Stufa dei Fiori Tisaneria- Bistrot, il petit café nato dal recupero dell’antica serra ottocentesca dei Borbone immersa nel Real Bosco di Capodimonte di Napoli, che in occasione del San Valentino lancia la “Settimana dell’Amore”: da lunedì 13 a sabato 18 febbraio a tutti gli innamorati sarà riservato, previa prenotazione, un romantico brunch di coppia a base di quattro portate e due speciali dessert.

Il brunch viene servito nella sala azzurro turchino de La Stufa dei Fiori o all’esterno nella Pipiniera, l’antico giardino alle spalle della struttura. Ogni piatto è realizzato con prodotti stagionali provenienti dal Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte o da piccoli agricoltori e produttori campani: dalle bruschette farcite con patè di olive e pomodorini al gateau di patate ripieno di mozzarella di Latte Nobile, dalle polpettine di manzo al limone alle “nuvole” di ricotta agli agrumi con contorno di patate al forno e friarielli. Il tocco afrodisiaco è dato dai dessert realizzati in maniera artigianale dai cuochi de La Stufa dei Fiori: si può scegliere tra il tortino di cioccolato ai frutti di bosco o la cheesecake ai frutti rossi. In abbinamento un calice di prosecco.

Una parentesi di puro relax da vivere in coppia, immersi tra i giardini, i prati e gli ampi viali monumentali del Parco più grande della città. Dopo il brunch niente di più romantico di una passeggiata panoramica al Belvedere che affaccia sul Golfo di Napoli o, per gli amanti dell’arte, una visita al Museo per scoprire e riscoprire la pinacoteca, le collezioni e le mostre in corso.

Settimana dell’Amore in dettaglio:

Da Lunedì 13 a Sabato 18 Febbraio

Dalle 11.30 alle 15.30

Prezzo: 40€ a coppia

Per prenotazioni 366 563 5164.