San Valentino 2024 da Densi Pizzeria

14 febbraio, ricorrenza dedicata agli innamorati. E quale modo migliore per festeggiarla se non con l'amore più grande di questo popolo, che è la pizza?

Dalle sapienti mani del nostro Pizzachef Luciano Sorbillo , nasce "Sensi".

Un luogo situato in un casale settecentesco dedicato alla pizza, alla sua storia, al suo futuro.

Nasce nel giorno della festa degli innamorati per una storia d'amore che è solo agli inizi.

Luciano vi guiderà in un'esperienza intima e suggestiva a gustare le migliori specialità della tradizione unite all'innovazione e alla ricerca. Per provare nuove sensazioni.

Sensi, per l'appunto.





Via San Vito, 9 a Pozzuoli.