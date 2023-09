Torna "Salute per tutti": screening gratuiti in Piazza del Plebiscito

Il 23 e 24 settembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in Piazza del Plebiscito, avrà luogo l’iniziativa "Le Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere".

I cittadini potranno gratuitamente effettuare visite mediche e ricevere informazioni sull’importanza della prevenzione attraverso la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, dell’AOU Federico II e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, delle Aziende Ospedaliere, degli Ordini Professionali, delle Associazioni e Società Scientifiche, delle Municipalità.

“Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno il Comune di Napoli si è fatto promotore delle Giornate Napoletane della salute, prevenzione e benessere, durante le quali i cittadini avranno la possibilità di effettuare gratuitamente screening medici e visite specialistiche – ha detto il Sindaco Gaetano Manfredi - Un’iniziativa che l'Amministrazione ha voluto rinnovare dopo la massiccia adesione riscontrata nell’edizione dello scorso anno e che oggi appare ancora più utile.

Dopo la pandemia, non va dimenticato che la prevenzione gioca un ruolo determinante per individuare tempestivamente potenziali fattori di rischio. Grazie all’imprescindibile supporto degli istituti e delle professionalità coinvolte nel progetto, si rende fruibile gratuitamente un servizio fondamentale per l’intera comunità”.

"I cittadini - come ha sottolineato l'assessore alla Salute, Vincenzo Santagada - potranno gratuitamente effettuare screening in molteplici ambiti sanitari e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione.

Questa iniziativa è un modo per essere vicini alle persone più fragili e per dare una risposta di salute a tutti. Lo scopo è di contribuire ad aumentare la partecipazione ai Programmi di Screening e di promuovere l’importanza della diagnosi precoce".