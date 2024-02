Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi a Napoli con “Le verdi colline dell’Africa”

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar, diretto da Nu’Tracks, arrivano Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con lo spettacolo “Le verdi colline dell’Africa”, scritto e diretto dalla stessa Sabina Guzzanti e presentato da Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni.

È difficile parlare de “Le verdi colline dell’Africa” senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti. Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.