Cumaneidi, ovvero ll'odissea dint' â Cumana: presentazione del libro di Davide Brandi

Chi è che non è mai stato "vittima" dei mezzi di trasporto? Vecchia storia che apre un mondo sui mancati investimenti infrastrutturali al Sud e...meglio prenderla ironicamente, in versi ed in lingua napoletana.

Davide Brandi presenta il suo nuovo libro, SABATO 12 FEBBRAIO 2022, dalle ore 11,30 a Palazzo Venezia a Spaccanapoli - Via Benedetto Croce, 19, e farà diventare epici eroi i viaggiatori delle linee sub-urbane.