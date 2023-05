All'Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato “Planta, il giardino e non solo”

Orario non disponibile

Quando Dal 05/05/2023 al 07/05/2023 Orario non disponibile

Da Venerdì 5 a Domenica 7 Maggio 2023 torna all’Orto Botanico di Napoli “Planta, il giardino e non solo”, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità, giunta alla sua IX edizione.

“Planta” ospiterà numerose aziende, provenienti da tutto il territorio nazionale, selezionate in base al riconosciuto lavoro di ricerca, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale. Collezioni botaniche esclusive, prodotti per la realizzazione di orti e giardini, utensileria, prodotti naturali ed arredo da esterni è quanto proposto al folto pubblico esigente ed appassionato, che ogni anno con rinnovato entusiasmo contribuisce al successo della manifestazione. In tema di grandi cambiamenti climatici, leitmotiv di questa edizione è contribuire alla diffusione della cultura del Verde, proponendo un nuovo modo di fare giardino nel pieno rispetto della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

Incontri e dialoghi con ospiti speciali arricchiranno l’esposizione; kermesse artistiche e musicali caratterizzeranno i tre giorni dell’evento. Appuntamenti speciali per i più piccoli con la sezione “Bimbi in Planta”.

Un appuntamento - a ingresso gratuito - molto atteso tra gli appassionati del verde per conoscere in maggior dettaglio le novità del vivaismo ornamentale e le nuove tendenze di “fare giardino”.

Nell'ambito della manifestazione, inoltre, si svolgeranno incontri all’insegna del giardinaggio ai più alti livelli, grazie anche alla presenza della scrittrice botanica Nicoletta Campanella.

Giardiniera, scrittrice e testimonial del nuovo genere editoriale della Nicla Edizioni, casa editrice nata intorno alla community dell’Horticultural System, Nicoletta Campanella è il punto di riferimento degli appassionati nella divulgazione dell’arte del giardinaggio. La scrittrice è anche una studiosa del costume e della moda ispirata al floreale e da esperta gardenteller è una inesauribile fonte di storie e di curiosità botaniche.

Venerdi 5 maggio, giornata inaugurale di “Planta” due gli appuntamenti in calendario promossi da Nicla Edizioni: alle ore 12:00 è prevista la presentazione del volume Il Roseto Fineschi. Storia di una collezione unica. Oltre cinquemila ‘varietà’ di un solo fiore di Franca V. Bessi, edito da Nicla Edizioni.



Il libro è dedicato al roseto botanico“Gianfranco e Carla Fineschi” di Cavriglia, in provincia di Arezzo, il roseto privato più grande d'Europa. Realizzato a partire dal 1967 dal professore di Clinica Ortopedica del Policlinico Gemelli di Roma Gianfranco Fineschi, questo incantevole giardino sfoggia migliaia di rose regalando scorci carichi di colori, profumi e forme sorprendenti che, ogni anno, si arricchiscono di nuovi esemplari non ponendo mai fine al suo ampliamento e alla sua crescita. Insieme all'autrice Franca V. Bessi, intervengono alla presentazione: Paolo Caputo, direttore dell’Orto Botanico di Napoli; Silvia Fineschi, botanica, comproprietaria del Roseto botanico Gianfranco e Carla Fineschi; Nicoletta Campanella, editore Nicla Edizioni.

A seguire, alle ore 13:00 Nicoletta Campanella presenterà “Le rose nel piatto” nove varietà inedite, studiate e coltivate secondo i più rigidi protocolli biologici, per essere anche buone da mangiare. Il tema è tratto da L’Agenda della Giardiniera 2023 di Nicla Edizioni. 365 giorni da sfogliare per celebrare il giardino, l’ambiente, i fiori, gli alberi e le essenze.

Introduce l’incontro Rosa Muoio, coordinatore tecnico presso l’Orto Botanico dell'Università degli Studi di Napoli.

Entrambi gli appuntamenti si terranno nell’area incontri della fiera, presso l’Orto Botanico di Napoli in Via Foria, 223. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Volto noto grazie alle numerose apparizioni in TV, Nicoletta Campanella è tra le principali protagoniste dell’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e dei coloratissimi flowers show dove puntualmente incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde.