Paolo Caiazzo in scena con "Quella visita inaspettata"

Dal 16 al 25 febbraio 2024, Paolo Caiazzo è in scena al Teatro Augusteo di Napoli con "Quella visita inaspettata", Commedia in due atti scritta e diretta dallo stesso Caiazzo.

"La linea di confine che divide un comportamento etico da uno immorale, non ha sempre un andamento lineare. Ferruccio - si legge tra le note sullo spettacolo del sito dell'Augusteo - è un imprenditore del Sud, crede fortemente nel concetto di Stato ed è orgoglioso della sua moralità. Una sola pecca si riconosce: la passione per Diabolik, che in fondo era un criminale.

Una moglie arrivista, un figlio bamboccione, e un commercialista amico, fin troppo, completano il quadro familiare. Anche se precari, gli equilibri sembrano reggere, ma la visita inaspettata di un’ispezione fiscale irrompe in casa con delle gravi accuse e l’ispettrice Ferretti è decisa a incastrare l’imprenditore per dei fondi sospetti. Sicuro di non poter reggere il peso di quelle false accuse e spinto dalla disperazione di chi non ha più nulla da perdere, Ferruccio andrà oltre le aspettative decidendo di sequestrare l’ispettrice…

Tra grandi risate e riflessione, vincerà la parte criminosa che è nascosta in ognuno di noi? Venite a scorprilo a teatro".

Biglietti disponibili al botteghino dell’Augusteo e online al sito www.bigliettoveloce.it

Prezzi e settori:

Platea: Euro 35.00

Galleria: Euro 25.00