Nugara Trio live a Napoli

Un trio dai molteplici linguaggi musicali, vincitore di svariati premi, a detta di Dado Moroni un Trio dalla T maiuscola e di grande eleganza sarà presentato dal Live Tones Napoli ETS mercoledi 17 gennaio 2024, alle ore 21.30, sul palco del Bourbon Street in Napoli per il loro album di debutto POINT OF CONVERGENCY .prodotto e pubblicato dall'etichetta italiana Gleam Records.

Nugara Trio in POINT OF CONVERGENCY



Francesco Negri - Pianoforte

Viden Spassov - Contrabbasso

Francesco Parisi - Batteria



Il progetto del live è con il sostegno del MIC e di SIAE nell ambito del programma PER CHI CREA.. per il MONFRA JAZZ FEST.

Francesco Negri, Viden Spassov e Francesco V. Parsi sono tre giovani musicisti provenienti da diverse città d’Italia, rispettivamente Genova, Torino e Firenze, che si conoscono ai seminari di Nuoro Jazz 2021 dove, grazie a un provvidente colpo del destino, si ritroveranno insieme perche vincitori delle annuali borse di studio come migliori studenti. E’ la nascita dei Nugara Trio, che decidono di omaggiare il luogo della loro nascita e la magia della terra sarda con un nome derivato da Nugoro, nome antico di Nuoro.

Tre musicisti, tre animi diversi, tre spiriti che hanno incrociato il loro viaggio quasi per caso, come tre linee che dall’ignoto dell’infnito si sono intersecate in unico punto, il punto di convergenza, punto dal quale nasce la musica del Trio. Una musica di diffcile collocazione artistica e di genere, ricca, complessa, melodica: ognuno dei tre musicisti porta all’interno del disco quello che e il suo bagaglio musicale e culturale, spesso in confitto, frutto di un processo di creazione mai banale e a volte contraddittorio ma sempre in grado di raggiungere quel grado di equilibrio e di armonia che rende “Point of Convergency” un disco che vive di vita propria, e che si rinnova in ognuna delle sue 8 tracce.

Come i vertici di un triangolo che convergono in un unico punto centrale, i tre musicisti hanno riversato nei brani alcune delle loro maggiori infuenze musicali verso le quali sono in debito; dalla musica classica e romantica, al folk e alla world music, il pop, il progressive rock e infne il jazz che, con la sua capacità di fagocitare suggestioni e restituirle con un volto nuovo, chiude il cerchio.

Concerti e tour

• Si esibiscono sul palco principale di Nuoro Jazz 2022, raccogliendo apprezzamenti da grandi artisti del settore tra cui Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli, Dado Moroni, Emanuele Cisi.

• Si esibiscono come ospiti presso il centro di produzione jazz Insulae Lab di Berchidda, fortemente voluti da Paolo Fresu

• Iniziano una profcua attività live che li porta, oltre che in alcuni club italiani, nel loro primo tour estero in Olanda e Belgio nel gennaio del 2023.

• Vincono il bando Jazz ITabroad 2023 di Italia Music Export che gli da la possibilità di fnanziare il loro primo tour europeo che toccherà palchi di prestigiosi club in Germania, Austria, Inghilterra, Spagna e Bulgaria nell'autunno 2023.

Premi e riconoscimenti

• Vincono il primo premio assoluto come miglior gruppo al Festival dei Conservatori 2023 della città di Frosinone su oltre 40 proposte totali in gara.

• Sono uno dei quattro gruppi fnalisti su 35 proposte totali al Concorso Bettinardi 2023 del Jazz Club Milestone di Piacenza dove si aggiudicano due premi: secondo miglior gruppo del concorso e premio speciale del pubblico.

• Sono uno dei quattro gruppi fnalisti su quasi 30 proposte totali al Barga Jazz Festival 2023 dove il contrabbassista Viden Spassov si aggiudica il premio “Luca Flores” per il musicista più meritevole in gara.

• Vincono il bando Nuovo Imaie “Nuove Produzioni Discografche 2023” che li da l'opportunità di fnanziare e produrre il loro primo album “Point of Convergency”.

L 'ingresso è dalle ore 20,30.Inizio concerto ore 21.30. Posti limitati si prega di prenotare per l assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.15.

Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 10.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

Drink e Food alla carta



INFO e PRENOTAZIONI:

338 9941559/ 338 8253756