Notte di San Lorenzo 2020: dove guardare le stelle cadenti a Napoli e dintorni

Agosto porta con sé una delle notti più attese e spettacolari dell'anno, quella di San Lorenzo, con le sue stelle cadenti. Sebbene il picco del transito delle Perseidi si collochi tra l'11 e il 13 agosto, la tradizione vuole che sia il 10 agosto l'appuntamento con i “desideri” da esprimere con lo sguardo rivolto verso il cielo. La leggenda narra, infatti, che le scie siano “lacrime” di San Lorenzo, martirizzato sui carboni ardenti il 10 agosto del 258, a 33 anni.

Per osservare le stelle cadenti in condizioni ottimali è necessario scegliere un luogo buio e ovviamente sperare in condizioni di cielo sereno e limpido.

Tra i numerosi gli eventi che si rinnovano in nome delle stelle cadenti in città e in provincia, ecco qualche consiglio su come trascorrere questa magica notte (elenco in continuo aggiornamento):

- Allo straordinario Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, è proprio l’appuntamento con la Notte di San Lorenzo a chiudere il Festival della Musica Popolare del Sud Italia con un suggestivo concerto, sotto le stelle e a lume di candela, del Petit Ensemble MusiCapodimonte. Naso all’insù, sdraiati sui prati a contare le stelle cadenti al suono di antiche melodie napoletane e un repertorio ‘popolaresco’ dove ritmi e metriche popolari si fondono con testi d'autore. Il pubblico è invitato a portarsi un telo da casa per sedersi sull'erba, mantenendo il distanziamento fisico almeno di 1 metro. E' consigliato munirsi di un repellente antizanzare. Ingresso gratuito, ma contingentato e prenotazione obbligatoria al 342 11 16 937 o info@gabbianellaclub.it

- Vivere Napoli e Grande Napoli propongono, invece, una suggestiva passeggiata sul Vesuvio al calar del sole: una straordinaria visita guidata serale alla caldera del Vulcano con degustazione sotto le luminose stelle cadenti. L'evento si terrà anche nei giorni 8, 9, 11 e 12 agosto. Informazioni e Prenotazioni: prenotazioni@viverenapoli.com

- Al Nabilah Beach Club appuntamento con il Falò di San Lorenzo: una suggestiva cerimonia tribale in spiaggia, dove il rituale della “Benedizione del Fuoco” segnerà l’inizio della festa durante la quale si danzerà tutta la notte intorno al fuoco. In programma, dalle 21:00 fino a tarda notte: musica, stelle, performers internazionali, istallazioni artistiche e partecipanti da tutta Europa che si fonderanno insieme come in un unico grande film. Il dresscode dell’evento è: WILD tribe style, inoltre gli organizzatori consigliano di portare con sé una stuoia e indossare un costume per il bagno di mezzanotte, in comunione con la natura e l'un l'altro. L'evento è aperto a un numero limitato di ospit i. Infoline: 3396931169