Falò di San Lorenzo al Nabilah

Al Nabilah Beach Club, il 10 agosto, appuntamento con il Falò di San Lorenzo: una suggestiva cerimonia tribale in spiaggia, dove il rituale della “Benedizione del Fuoco” segnerà l’inizio della festa durante la quale si danzerà tutta la notte intorno al fuoco.

In programma, dalle 21:00 fino a tarda notte: musica, stelle, performers internazionali, istallazioni artistiche e partecipanti da tutta Europa che si fonderanno insieme come in un unico grande film.

Il dresscode dell’evento è: WILD tribe style, inoltre gli organizzatori consigliano di portare con sé una stuoia e indossare un costume per il bagno di mezzanotte, in comunione con la natura e l'un l'altro.

L'evento è aperto ad un numero limitato di ospit i. Infoline: 3396931169

Event powered by Nabilah & Travelers

Media partner: Visit Naples, www.visitnaples.eu