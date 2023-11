Natale al Vulcano Buono con la grande Ruota Panoramica: tra le più alte d'Europa

Un Natale visto dall’alto, tra luci scintillanti e la magia della pista di pattinaggio, nell’Arena Spettacoli trasformata in un grande Luna Park. E’ il “Christmas Dreams”, che animerà il Vulcano Buono di Nola dal 18 novembre al 6 gennaio. In occasione dell’inaugurazione, a partire dalle ore 18.00, tutta l’area si illuminerà e sarà animata da tanti personaggi e mascotte del Natale.

Al centro dell’Arena la grande Ruota Panoramica alta circa 50 metri, tra le più imponenti d’Europa. Tutto intorno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati che indosseranno costumi luminescenti (arial silk spiral), con una sorta di giardino animato dagli artisti travestiti da fiori (fiori sweepool). Sulle pareti del centro Commerciale scorreranno le immagini tridimensionali dei video mapping, mentre un trenino speciale percorrerà l’intera arena, promettendo corse entusiasmanti anche nelle altre giornate dell’evento. Il carillon vivente, con una ballerina eterea che danza su una piattaforma in movimento. Sul palco canti natalizi, balli e spettacoli a tema.

“Il “Christmas Dreams è un’iniziativa in linea con il progetto di rilancio della struttura progettata da Renzo Piano, avviato da quest’estate grazie al supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO – ha spiegato l’amministratore delegato Francesco Furino -. Nell’area di oltre 3mila metri quadrati sarà installata anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center. Tutto è studiato per unire l’esperienza dell’acquisto, negli oltre 100 negozi presenti nelle gallerie, con la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata in un vero e proprio parco dei divertimenti”.

Il Carosello porterà i bambini in un mondo magico, fatto di musica e fantasia, sui cavalli che dondolano simulando un viaggio fantastico, mentre un trenino totalmente gratuito garantirà un’esperienza immersiva nella bellezza iconica della struttura.

Ma nell’Agorà ci sarà spazio per le “Casette di Natale”, che offriranno la possibilità di acquistare prelibatezze e prodotti di artigianato. Tante idee regalo che potranno poi essere scartate sotto l’albero.

Numerosi gli spettacoli musicali a tema che si alterneranno sul palco. Un vero e proprio Variety Show durante il quale si potrà assistere a musical, balli e canti natalizi. Uno spazio sarà dedicato ai laboratori di giocattoli con Mamma Natale, naturalmente sotto la bonaria supervisione di… Babbo Natale.

LE DATE

Dal 18 novembre il “Christmas Village” del Vulcano Buono sarà aperto tutti i giorni con la meraviglia delle giostre, mentre un palinsesto di spettacoli ed eventi collegati alla tradizionale offerta delle casette natalizie allieterà l’atmosfera dei giorni di festa. Le date sono 18, 19, 24, 25 e 26 novembre, per poi proseguire tutti i giorni dal 1 al 31 di dicembre, escluso il giorno di Natale. Infine dal 2 al 6 gennaio l’esclusivo Villaggio della Befana.

GLI ORARI

Domenica e festivi: 11.00 – 23.00

Sabato: 15.00 – 24.00

Feriali: 16-22

24 e 31 Dicembre: 11.00 – 18.00

INGRESSO LIBERO

Animazione, laboratori + 96 spettacoli e intrattenimento completamente gratuiti.

Le attrazioni del Luna Park (Ruota Panoramica, Pista di pattinaggio e Carosello) sono a pagamento.