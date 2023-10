Musamà – Speciale Vendemmia alla Certosa e Museo di San Martino

Domenica 8 ottobre 2023 alle ore 10.30 torna alla Certosa e Museo di San Martino MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia. Questo appuntamento, che segna la ripresa del progetto dopo la pausa estiva, si svolgerà in occasione di F@mu 2023, Giornata nazionale delle famiglie al museo, nei giardini della Certosa con la tradizionale vendemmia.

Realizzata lungo il bellissimo pergolato di viti che consente una passeggiata e un punto di osservazione spettacolare e privilegiato sulla città, la manifestazione è accompagnata dai canti popolari e dai suoni di Marta Peperna, Toto Toralbo e Denise Di Maria, dall’assaggio dei prodotti tipici ancora offerti dall’area a verde che circonda la Certosa e del succo d’uva biologico degli antichi ceppi cornicella e catalanesca appena torchiato.

Dalle 10.30 alle 12.30 il Servizio Educativo del Museo accoglierà i bambini tra i 6 ed i 10 anni che potranno sperimentare una simulazione della vendemmia attraversando tutte le fasi, tra raccolta, trasporto e pigiatura. Le famiglie saranno poi coinvolte a partecipare a musiche e balli popolari. Il percorso sarà proposto in tre turni: 10.30, 11.30 e 12.30.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l. e con il contributo dell’Associazione Amici di Capodimonte.

Con MUSAMA’ for family la Certosa e Museo di San Martino dedica la seconda domenica del mese al pubblico delle famiglie. Le varie sezioni del museo ospitano laboratori e percorsi pensati per i piccoli visitatori, con lo scopo di avvicinare le famiglie con bambini alla fruizione interattiva e partecipata del complesso museale e delle sue collezioni. In ogni giornata i partecipanti sono accolti e introdotti dagli assistenti del Servizio Educativo alla scoperta di un ambiente, di una sezione o di un’opera, ogni volta diversi, che diventano punto di partenza per una personale narrazione del museo attraverso attività creative realizzate in forma di laboratorio.

Il progetto, nato nel 2018 su iniziativa della Direzione della Certosa e Museo di San Martino, è a cura del Servizio Educativo; le attività sono realizzate in collaborazione con qualificate realtà operanti sul territorio nel campo della didattica dell’arte grazie al sostegno dell’Associazione Amici di Capodimonte.

L’ingresso è con il biglietto di ingresso al museo, gratuito al di sotto dei 18 anni. È valida la promozione "due adulti al prezzo di uno" solo per le famiglie con bimbi piccoli che partecipano al laboratorio. Partecipazione libera senza prenotazione (ordinario € 7, ridotto dai 18 ai 25 anni € 3, gratuito fino a 18 anni). I biglietti sono acquistabili sia in sede sia online (link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-certosa-e-museo-di-san-martino/).