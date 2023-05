Collezionare la Natura 2023: mostra-mercato di oggetti naturali

Sabato 13 e 14 maggio, dopo cinque anni di stop per cause di forza maggiore, ritorna “Collezionare la Natura” e festeggia la sua XII Edizione.

La mostra-mercato di oggetti naturali, è il tradizionale appuntamento che il Museo di Paleontologia del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dedica a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della Natura e a coloro che ne sono appassionati da sempre, per ammirarne le sue manifestazioni più affascinanti.

Protagonista è la Natura “a tutto tondo”, che rende Collezionare una manifestazione dinamica dove poter condividere momenti di aggregazione e trovare occasioni di dialogo, confronto, approfondimento, curiosità e svago.

Tante le iniziative che animeranno la due giorni della mostra:

• stand espositivi per poter osservare ed acquistare reperti della Natura rinvenuti nei vari angoli della Terra, accessori per collezionisti, editoria naturalistica e giochi tematici;

• conferenze tematiche di importanti personalità del mondo della divulgazione e della ricerca (Sabato 13 Maggio ore 11.15 – dr. Fabio Petti, Società Geologica italiana, Sulle orme dei dinosauri italiani; ore16.30 – dr. Antonello Bartiromo, dottore di ricerca in Scienze della Terra, La Campania, “Monumento geologico” con siti fossiliferi di pregio)

• esposizioni tematiche allestite all’interno del Museo (Gli oggetti frattali tra Arte e Natura, a cura di Gianni D’Anna; Dinosauri in Carta ed Ossa: la paleontologia raccontata dai francobolli, a cura di Nando Musmarra e Diana Fattori; L’incanto della Natura agli occhi di un illustratore naturalista, a cura di Michelangelo Nuscowiz; La Caretta caretta impatta l’Antropocene: dai fossili alla plastica, a cura dell’Associazione Domizia, Museo del Danno)

Come da tradizione, ampio spazio verrà dedicato alle attività didattico - educative nel campo della conservazione e divulgazione scientifica che, curate da istituzioni presenti sul territorio, professionisti del settore e associazioni naturalistiche, consentiranno di interagire con il mondo della scienza nei suoi vari aspetti (Ti parlo di…. paleontologia, mineralogia, zoologia, antropologia e fisica, a cura di Centro Musei e Società Kayla Nature; Osservando….in alto, Esperienze al Telescopio, a cura dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, L’ingegneria degli animali, a cura del Museo di Anatomia Veterinaria).

Infine, saranno presenti anche esperti di minerali, fossili, conchiglie, animali a disposizione dei visitatori più piccoli desiderosi di conoscere i segreti di un reperto misterioso in loro possesso.