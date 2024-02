Memorial Nicola Nik Petriccione in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

A sette anni dalla scomparsa del nostro caro amico di bicicletta e di avventura Nicola Nik Petriccione lo vogliamo ricordare andando in bici in uno dei luoghi che amava di più: Il Capo Miseno a Bacoli.



Guida Antonio Daniele: 3337188318



Appuntamento : ore 9,30 Piazzale Tecchio davanti alla biglietteria della mostra D'Oltremare,

Partenza : ore 10,00 precise



Percorriamo via Napoli fino a Pozzuoli poi Arco Felice, Baia, Bacoli, Miseno. Qui giunti ci fermiamo per un minuto al cospetto della spiaggia e del mare ricordando il caro Nicola.

Dopo chi vuole potrà fare la scalata al Capo Miseno per vedere da lassù il magnifico panorama e godere del silenzio del luogo e recarsi al Faro (sconsigliate ebike e bici pesanti, meglio bici leggere e scarpe trekking e portare luci efficienti per attraversamento galleria senza illuminazione al ritorno).



Poi discendiamo nuovamente verso il mare e torniamo ai luoghi di partenza oppure chi vuole può rimanere in spiaggia per una colazione al sacco e ritornare a Napoli nel pomeriggio

Percorso andata e ritorno da Napoli c.a. km 50 abbastanza pianeggianti - difficoltà *** (impegnativo)