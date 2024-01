Mannarino in concerto a Napoli

Dopo il trionfo live di quest’estate con oltre 20 date in tutta Italia (tutte sold out) e più di 40.000 paganti, mercoledì 17 gennaio arriva a Napoli MANNARINO per l’ultima data di “Corde”, live al Teatro Politeama Rossetti per un’ultima serata imperdibile. Il progetto CORDE, che compie 10 anni, si conferma un successo: il cantautore è protagonista sui palchi dei teatri italiani più importanti, dalla città di La Spezia a Napoli, con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Dopo essersi esibito in numerose città italiane, non si ferma il successo di MANNARINO: la performance del tour “CORDE” prende vita al Teatro Augusteo di Napoli per rivivere a pieno l’inimitabile rapporto che il cantautore ha costruito negli anni con il suo pubblico. Porta a teatro un tour diverso dalle precedenti versioni di CORDE, che mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali.

“Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“ – ha commentato MANNARINO.

Da sempre riconosciuto per la sua personalità poliedrica, MANNARINO è un artista centrale della musica cantautorale italiana: nelle sue canzoni si ritrovano sonorità e racconti che partono dalla suburra romana e raggiungono mete lontane e affascinanti, come il Sud America e l’Amazzonia, che sono protagonisti dell’ultimo progetto discografico “V”, ed esperienze di vita vissuta che fotografano storie di chi è lasciato ai margini della società. MANNARINO è portavoce degli ultimi, di quelli che lottano ogni giorno tra le ingiustizie sognando tempi migliori: sempre alla scoperta di nuove ispirazioni, il cantautore sta tracciando un percorso unico di consapevolezza e di trasformazione attraverso la musica. È grazie a questo filo conduttore che il concetto di “Corde”, che ha donato ai live un’identità affermata e riconosciuta, ha cambiato il punto di vista da cui guardare l’arte – lo sguardo non è più rivolto verso i temi dei trattati nei dischi, ma verso l’anima di chi li ha scritti.

CORDE è la chiusura di questo nuovo capitolo partito il 29 novembre da La Spezia presso il Teatro Civico e proseguito il 6 e il 7 dicembre a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi, l’11 e il 12 dicembre ad Ancona presso il Teatro Muse, il 15 dicembre a Firenze presso il Teatro Verdi, il 18 dicembre a Bologna presso il Teatro Europauditorium e il 23 dicembre a Piacenza presso il Teatro Municipale. Reduce da tre date all’Auditorium Parco della Musica a Roma il 26, 27 e 28 dicembre, una data a Palermo il 30 dicembre presso il Teatro Biondo, e un doppio sold out a Cagliari il 5 e il 6 gennaio 2024 al Teatro Massimo, il tour è proseguito a Pescara il 13 gennaio 2024 al Teatro Massimo (SOLD OUT), a Trieste il 15 gennaio al Teatro Politeama Rossetti e si conclude il 17 gennaio 2024 a Napoli al Teatro Augusteo.

