Lib(e)ri al Parco: al via la rassegna letteraria di Villa Fernandes

Al via il prossimo 4 Maggio 2023 a Villa Fernandes a Portici, la rassegna letteraria Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.

Otto gli appuntamenti pomeridiani nel Bene Comune del vesuviano, tutti a partire dalle ore 18.00 e tutti ad ingresso libero. Ad aprire la rassegna, "Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio”, (Ad Est dell'Equatore) di Simona Frasca da cui è stato tratto l'omonimo e fortunato film, per la regia di Sydney Sibilia. Il giovedì successivo (11 maggio), sarà la volta de "II tempo delle stelle" (Rizzoli) di Massimiliano Virgilio. Evento speciale in programma il 2 giugno mentre il 15, dello stesso mese, protagonista il libro "Dove non mi hai portata" (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, Candidato Premio Strega 2023.

“Essere un bene comune vuol dire anche offrire cultura, in maniera assolutamente gratuita e variegata. Lib(e)ri al Parco è solo il primo di tanti eventi che saranno organizzati a Villa Fernandes da questo mese e per tutta la stagione estiva”, sottolinea Antonio Capece, Direttore di Villa Fernandes: “Lib(e)ri al Parco è una rassegna dove ce n’è per tutti gusti e rientra appieno nelle nostre finalità, ossia di coinvolgere il territorio (e non solo) e di essere un punto di riferimento trasversale per la nostra utenza”.

Programma:

Giovedì 4 maggio ore 18

"Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio" (Ad Est dell'Equatore) di Simona Frasca

Giovedì 11 maggio ore 18.00

"Il tempo delle stelle" (Rizzoli) di Massimiliano Virgilio

Mercoledì 17 maggio ore 18.00

"Cieli in fiamme" (Mondadori) di Mattia Insolia

Lunedì 22 maggio ore 18.00

"Uvaspina" (Bompiani) di Monica Acito

Venerdì 2 giugno ore 18.00

EVENTO SPECIALE

Giovedì 8 giugno ore 18.00

"Guaio di notte" (Rizzoli) di Patrizia Rinaldi

Giovedì 15 giugno ore 18.00

"Dove non mi hai portata" (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone

Candidato Premio Strega 2023

Giovedì 29 giugno ore 18.00

"Parole d'altro genere" (Rizzoli) di Vera Gheno