Lampedusa Beach di Lina Prosa in scena al Nest

Il 2024 della stagione teatrale Nest Napoli Est Teatro si apre con Lampedusa Beach. Uno spettacolo di Lina Prosa. La regia è di Marcello Manzella. In scena Valentina Elia. Lo spettacolo sarà in scena sabato 3 febbraio ore 21 e domenica 4 febbraio ore 18.

Sinossi

Un barcone carico di settecento profughi in fuga dall’Africa affonda nello specchio di mare di fronte a Lampedusa. Nell’oscurita? incombente della notte, i settecento corpi si agitano e si dibattono nell’acqua. Tra questi corpi c’e? quello di una giovane donna, Shauba, che riesce ad aggrapparsi ai suoi occhiali da sole caduti in acqua. Per alcuni istanti riesce a stare a galla come se quegli occhiali, suo ultimo legame con la vita, fossero un salvagente. Cerca di resistere al mare, e non riuscendo a stare a galla, inghiotte il fiato nello stomaco per l’eternita?. E? nell’implacabile discesa infernale sul fondo del Mediterraneo che Shauba, lasciandosi andare ai ricordi, compie il suo viaggio verso Lampedusa Beach: la parte sottomarina di Lampedusa, la spiaggia dove si depositano i sogni infranti. E in questo viaggio racconta e rivive, un’ultima volta, la sua esperienza e tutto quello che la portera? a maturare, ormai troppo tardi, come donna.

COSTO BIGLIETTO:

INTERO: € 15.00

RIDOTTO under 30, over 65 e convenzionati: € 12.00

Parcheggio gratuito

Servizio Navetta Polibus che consente di raggiungere il Nest da Piazza Giovanni Bovio/stazione Metro Università. Il servizio è gratuito e comprensivo di viaggio andata e ritorno. Info e prenotazioni (via whatsapp) al 3208681011