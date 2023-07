Giardini La Mortella: chiusura “a colpi di JAZZ” per la stagione sinfonica al Teatro Greco

Chiusura “a colpi di JAZZ” per la stagione sinfonica al Teatro Greco dei Giardini La Mortella: giovedì 27 Luglio tornerà ad Ischia, cinque anni dopo la prima esperienza, una delle orchestre jazz più giovani in Europa: la Mondaino Youth Orchestra (MYO) diretta dal Maestro Michele Chiaretti.

Con una compagine tutta rinnovata, la formazione presenterà una vera e propria sfida a colpi di JAZZ. I 40 giovanissimi musicisti, divisi in due Big Band, daranno luogo ad una vera e propria gara di virtuosismo, che vedrà la Mondaino Youth Orchestra raccontare le origini del Jazz e far rivivere le leggendarie sfide tra le grandi orchestre della New York anni ’20. La MYO arriva da Mondaino, Comune romagnolo della provincia di Rimini, ed è considerata tra le formazioni più importanti nel panorama jazzistico giovanile in Europa. Pluripremiata a livello nazionale e internazionale e in attività dal 2010, la MYO è reduce dall’aver rappresentato nel 2022 l’Italia al celebre “Summa Cum Laude”, il Festival mondiale delle orchestre giovanili di Vienna.

La Mondaino Youth Orchestra non è solamente un progetto artistico, ma rappresenta un prezioso percorso culturale, didattico e sociale per offrire un obiettivo valoriale sano ai giovani della comunità, consentendo a tutti di avvicinarsi allo studio musicale senza ostacoli economici e senza creare differenze sociali.

La MYO al suo attivo ha già due dischi, Keep Swingin del 2014 e MYO and Friends del 2017. Nel 2023 uscirà un nuovo progetto discografico: MYO vs MYO. Proprio sulla base di questo progetto, il concerto presentato alla Mortella sarà un viaggio dedicato al Jazz delle origini, tra Hot Jazz, Dixieland e il grande Swing. La musica di questa giovanissima orchestra saprà travolgere il pubblico, in un vortice di energia, ritmo e swing, dimostrando come il jazz sia un genere capace di parlare a tutte le generazioni.

L’appuntamento è alle ore 21.00.

info e prenotazioni lamortella.org