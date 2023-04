Proprietà della Materia: mostra personale di Francesco Iuliano

Inaugura sabato 22 Aprile alle ore 18 presso Lineadarte Officine Creativa la mostra personale dell'artista Francesco Iuliano " proprietà della Materia" .

Il testo critico del catalogo della manifestazione è affidato al critico Prof. Rosario Pinto che scrive:

Francesco Iuliano, nasce a Castellammare di Stabia (NA) , si diploma all’Istituto d’Arte di Torre del Greco, ha avuto come maestro Renato Barisani, opera nel campo delle arti visive dal 1975, negli anni ottanta farà parte del gruppo di giovani artisti della galleria “S. Carlo” di Napoli, partecipa alla 36^ e 38^ edizione del premio Michetti a Francavilla a Mare, nel 1986 è presente alla Expo Arte di Bari, partecipa alla mostra “Estremi Soffi dell’Informale” curata da Rosario Pinto a Villa Campolieto in Ercolano (NA), ha fatto parte del Movimento Esasperatista, nel 2005 con Barisani, Ferrigno, Fiore, Mazzella e Pirozzi sarà presente nella Fiera Internazionale del Gioiello a Tokio e successivamente nella mostra “Gioielli e Moda” tenutasi a Castel Nuovo (Napoli), a New York e a Montreal, sue opere sono state esposte al Centro d’arte Mediterranea di Torre del Greco (NA), al Castello di Agropoli (SA) e nell’ottocentesca Villa Macrina in Torre del Greco (NA). 2016 personale dal titolo “Preziosità della Materia nella Linea – nella Forma – nel Colore” a cura di Anna Tucci nel Real Polverificio Borbonico di Scafati (SA). Partecipazione ad “Arte Fiera Padova” con la Galleria Barbato. 2020 installazione nella mostra curata da Anna Tucci “Forma – Materia – Grafica” presso le scuderie di Villa Favorita Ercolano. Partecipazione al XLVII Premio Sulmona. Partecipazione alla mostra curata da Giuseppe Bacci “Raffaello, nel segno della bellezza, nel cinquecentesimo dalla sua morte” complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile. 2021 Partecipazione alla mostra curata da Giuseppe Bacci “Dante Settecento. Cento Artisti disegnamo la Divina Commedia” complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile. 2022 Partecipazione alla Mostra curata da Giuseppe Bacci “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, cinquanta artisti disegnano Dante” Museo-Galleria “La Vite” Catania. Partecipazione alla mostra curata da Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma “Ventiperventi – quel sottile filo rosso che sorresse il Mondo” Lineadarte Officina Creativa.

Le opere di Francesco Iuliano si trovano in collezioni pubbliche e private.

Si sono interessati del suo lavoro. Angelo Calabrese, Vitaliano Corbi, Mario Maiorino, Rosario Pinto, Maurizio Vitiello, Marco di Mauro, Domenico Raio, Cristina Tafuri, Daniela Ricci, Antonella Nigro, Anna Tucci.

E’ stato recensito nei quotidiani: Il Mattino, Paese Sera, Napoli Oggi, Roma, La Repubblica, Metropolis; nelle riviste: Il Vortice, Annuario Comanducci, Il Nostro Tempo, Le Arti News, Albatros.

E’ presente nel volume “La Pittura Napoletana del Novecento” a cura di Rosario Pinto ediz. I.G.E.I.