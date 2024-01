"Due mariti per un bebè" al Teatro Totò con Davide Ferri e Rosario Verde

Ancora un’esilarante commedia per la stagione artistica del Teatro Totò, con la Compagnia Stabile dello storicizzato spazio capitanata da Davide Ferri e Rosario Verde. Insieme dal 12 al 21 gennaio (il sabato doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) grazie alla loro irresistibile comicità, i due popolari attori e la loro compagine di bravi artisti presenteranno “Due mariti per un bebè”, un testo da non perdere scritto da Rosario Verde e Marco Lanzuise, diretto dallo stesso direttore artistico del Totò, Gaetano Liguori.

“Antonio- si legge nelle note dello spettacolo- è caduto in disgrazia! Aveva una piccola manifattura di scarpe che, per colpa dei cinesi, è fallita! Antonio è sposato con Carla, bella ed elegante donna che è stata sempre abituata a vivere nel benessere. Dopo il fallimento del marito che ha venduto le loro proprietà e beni per far fronte ai debiti, Carla è costretta a seguirlo ed andare a vivere, momentaneamente, a casa di Pasquale fratello maggiore di Antonio. Pasquale abita in un quartiere del centro storico di Napoli. Antonio ha un carattere debole, innamorato perdutamente della moglie, la quale si lamenta continuamente per le condizioni di vita a cui è costretta. Un giorno un uomo, il Commendatore Mario De Pretis entra in casa per chiedere un'informazione e viene folgorato alla vista di Antonio, è identico al fratello. Dopo qualche tempo, l’uomo si presenta da Antonio e gli propone un affare: a fronte di una forte somma di denaro, Antonio deve prendere il posto del figlio. Per fare cosa? Beh… questo lo scopriremo solo venendo a teatro...”.