Cuoncio Cuoncio: buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale

Councio Cuoncio è un’iniziativa organizzata da Ve.Spe in collaborazione con Genuino Clandestino. Avrete la possibilità di conoscere e scambiare buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale nella vita di tutti i giorni e vivere in modo più sostenibile.



PROGRAMMAZIONE EVENTO:



Ore 10.00: inizio e apertura stands



Ore 10.30: laboratorio bambini



Ore 11.30: laboratorio di pasta fresca



Ore 13.00: pranzo e live music



Ore 14.00: cerchio dibattito



Ci sarà anche il mercato contadino, dove potrete acquistare prodotti freschi e divertirvi con la live music di Andrea Tartaglia, musicista e cantautore napoletano che intratterrà il pubblico con i suoi testi frutto di un'attenta mescolanza di genere rock, elettronico, indie, suoni etnici e molta ironia. Per i più piccoli si svolgerà attività ludico-educativa. Inoltre, si terranno laboratori a tema.



L'ingresso è completamente gratuito, occasione perfetta per trascorrere del tempo con amici e familiari. L’evento si terrà presso l’ex Scuola Media Statale Oreste Bordiga, via Argine 917/B.



Genuino clandestino è una rete nazionale di produttrici e produttori formato da piccole realtà che propone una produzione del cibo con agricoltura naturale, una piccola distribuzione organizzata a km 0 e pratiche di mutuo aiuto tra produttori e consumatori.



Cibo sano, un lavoro agricolo dignitoso e ripagato in maniera giusta, la salvaguardia dell’ambiente e il minor impatto possibile delle attività umane sull’ecosistema sono le ragioni dietro la scelta di queste persone di non vendere i loro prodotti alla grande distribuzione e non praticare un’agricoltura intensiva.