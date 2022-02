Weekend a Città della Scienza alla scoperta delle aree umide del pianeta

In occasione della giornata mondiale delle aree umide, che si celebra il 2 febbraio, Città della Scienza dedica il weekend alla scoperta di questi luoghi così preziosi per l’equilibrio vitale del pianeta, per conoscere in quali zone della terra si trovano, come funziona il loro equilibrio e qual è il loro ruolo ecosistemico.

Con un programma come sempre ricco di laboratori, attività ed esperimenti bambini e ragazzi potranno partire alla scoperta di queste arre misteriose ed affascinanti della terra. Un viaggio che comincia con l’esperimento Il fiore che sboccia a comando dedicato al fenomeno della capillarità, per scoprire come attraverso di esso possono sbocciare magnifici fiori di carta. Nel laboratorio Insettimania invece si potranno ricreare gli animali che abitano le zone umide, mentre in In viaggio con una goccia d’acqua si andrà alla scoperta di un mondo invisibile ad occhio nudo fatto di batteri, alghe, funghi e ciliati.

Ma la scoperta continuerà passando dalla terra allo spazio con le attività dedicate ai pianeti che saranno visibili, con l’aiuto del proprio smartphone, in realtà aumentata. Proseguiranno inoltre i Borbone Kidslab, in collaborazione con caffè Borbone, dedicati al riciclo creativo attraverso il caffè.