"Le cinque rose di Jennifer" di Annibale Ruccello al Teatro Bellini

Al Teatro Bellini, dal 10 al 14 gennaio, in scena Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, per la regia di Gabriele Russo.

con

Daniele Russo Jennifer

Sergio Del Prete Anna

scene Lucia Imperato

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Torna al Teatro Bellini il testo più simbolico di Annibale Ruccello, quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica. In un allestimento capace di restituire tutta la malinconia del testo senza sacrificarne l’irresistibile umorismo, Gabriele Russo dirige un iconico Daniele Russo.

Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.

Orari spettacoli: feriali h. 20:45, sabato h. 19:00, domenica h. 18:00

Prezzi: Mercoledì • Giovedì I e II settore 20€, III settore 15€ - Venerdì • Sabato • Domenica I e II settore 25€, III settore 18€, Under 29 15€ valido per tutte le repliche (miglior posto disponibile al momento dell’acquisto)

Durata: 95 min