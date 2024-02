Carnevale 2024: festa dei colori della pace a Torre Annunziata

Torna anche quest’anno, il prossimo 8 febbraio a partire dalle 9,30, la festa dei colori della Pace: l’appuntamento con il Carnevale delle scuole, organizzato dall’associazione “Piccoli passi grandi sogni aps” e patrocinato dal Comune di Torre Annunziata, che vedrà protagonisti i giovanissimi alunni delle terze, quarte e quinte elementari degli istituti comprensivi oplontini. Le bambine e i bambini, accompagnati dai loro insegnanti e genitori, si incontreranno nella villa comunale di via Marconi per una giornata di festa, musica e animazione.

Un arcobaleno di colori caratterizzerà la manifestazione giunta alla sua quarta edizione. I piccoli di ogni scuola, infatti, vestiranno le maglie di un unico colore: l’arancione per quelli della Giacomo Leopardi, il verde per la Parini-Rovigliano, il rosso per l’Alfieri, l’azzurro per la Siani ed il giallo per la Cesaro.

L’evento, aperto a tutta la città, si ispira alla pace e alla fratellanza, come ricorda anche don Antonio Carbone presidente dell’associazione organizzatrice: «Abbiamo sempre più bisogno di far tacere le armi che si sentono in più parti del mondo, anche alle porte dell’Europa. Ci fa piacere pensare – ha aggiunto il presidente dell’Aps Piccoli passi grandi sogni – che dai piccoli della nostra terra si levi questo richiamo alla pace per tutti i popoli del mondo».