Carnevale a Pietrarsa: family tour e spettacolo teatralizzato

L'associazione Le Capere, in collaborazione con l'associazione Musicapodimonte, promuovono una mattina di Carnevale con tutta la famiglia al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per una visita guidata dedicata a grandi e piccini con un bellissimo spettacolo teatralizzato per i più piccoli.

Situata tra il mare e il Vesuvio con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli, Pietrarsa è il luogo dove è nata la storia delle ferrovie italiane. Nel 1839 veniva inaugurata la prima strada ferrata d’Italia, la Napoli-Portici e la visita guida condurrà i grandi e i piccini in un suggestivo viaggio nel tempo sui binari della storia.

Dopo la visita, nel suggestivo scenario del “Salone delle vaporiere”, gli attori di Musicapodimonte daranno vita allo spettacolo teatralizzato “Il Re, Pulcinella e compagnia bella!”. Una rappresentazione dove vengono messi insieme tutti gli elementi favolistici classici: il Re, il Ciambellano di corte, il Brigante fanfarone, la bella e povera figlia di Pulcinella, che in costumi di foggia settecentesca, coinvolgeranno i piccoli spettatori raccontando una storia che si fregia del Patrocinio morale dell’Unicef di Salerno, che ne ha riconosciuto l’alto valore didattico ed educativo.

INFO E DETTAGLI

I bambini potranno indossare i costumi di carnevale.

DOPPIO APPUNTAMENTO

- Sabato 26 febbraio

- Domenica 27 febbraio

(Al momento della prenotazione specificare la data prescelta)

Ore 11.00 Biglietteria Museo Ferroviario di Pietrarsa

Inizio visita guidata ore 11.15

DURATA 2 ore

Biglietto Family:

2 adulti e 2 bambini 30 euro.

2 adulti e 1 bambino 25 euro.

1 adulto e 2 bambini 25 euro.

1 adulto e 1 bambino 20 euro.

Ogni adulto o bambino in più per nucleo familiare costo extra 10 euro a persona. Gratis bambini fino a 3 anni

Nei costi è compresa la visita guidata con guida abilitata Regione Campania, radio per ascoltare la guida, biglietto di ingresso al Museo di Pietrarsa e spettacolo teatralizzato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

www.lecaperetour.it

lecaperenapoli@gmail.com

3289705049 | 3274910331

(Numeri attivi dalle 9.00 alle 19.00)

In fase di prenotazione si prega di specificare la data tra sabato e domenica, il cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.

È obbligatorio l'uso della mascherina FFP2;

Ogni persona avrà una radiolina sanificata per poter ascoltare, anche distanziata, la guida. Ogni radiolina ha un laccio monouso.

In ottemperanza al decreto-legge, in materia di contenimento dell'emergenza Covid-19, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 l'accesso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà consentito esibendo all'ingresso il Green Pass Rafforzato (per vaccinazione o guarigione da Covid-19, ad eccezione dei minori di 12 anni di età e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale) e indossando mascherina tipo FFP2.

È vietata l’introduzione di coriandoli, stelle filanti e ogni oggetto che possa deturpare gli spazi museali.