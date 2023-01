Premio Serra – Campi Flegrei: aperto il bando per la terza edizione

È aperto il bando nazionale della terza edizione del “Premio Serra – Campi Flegrei” promosso dal Teatro Serra di Napoli (a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316) fondato nel 2016 da Pietro Tammaro e Mauro Palumbo. Tre le sezioni in gara: Autrici/Autori, Attrici/Attori e, novità dell'edizione 2023, Registe/Registi. Una Giuria Selettiva valuterà, rispettivamente, i tre migliori tra testi inediti, esecuzioni attoriali e progetti di regia e sceglierà i nove partecipanti alla finale di lunedì 2 ottobre 2023, nel corso della quale una Giuria Onoraria, composta da addetti ai lavori e personalità illustri, decreterà il vincitore di ciascuna di esse, che si aggiudicherà una somma in denaro pari a 400 euro. Sono ammessi a partecipare al Premio artisti, professionisti e non, senza limiti di età.



Gli Autori dovranno inviare un monologo inedito e di un massimo di 5 cartelle (5 pagine); gli Attori potranno partecipare con un monologo – tassativamente della durata massima compresa tra 4 e 7 minuti – di qualsiasi genere e natura, in lingua italiana o in dialetto, edito o inedito, di autore conosciuto o meno, che può essere tagliato, lavorato, stravolto. I Registi, infine, si cimenteranno con la scena 1, del III atto dell’ “Amleto” di W. Shakespeare nella traduzione di Anna Laura Messeri, docente presso il Teatro Stabile di Genova. I candidati avranno il vincolo del testo – allegato al bando e che non potrà dunque, essere, variato – e un tempo massimo di 20 minuti per allestire la scena e 10 minuti per la mise en espace con i propri interpreti. Attori e Registi avranno diritto, tra aprile e maggio 2023, ad un’audizione presso la sede del Teatro Serra; i primi dovranno presentarsi con una copia cartacea del monologo, da lasciare agli atti. La partecipazione a più sezioni contemporaneamente, versando un’unica quota per le spese di segreteria, è ammessa nel solo caso in cui un candidato attore sia anche autore del testo in gara. In tutti gli altri casi, per ogni artista in gara è prevista una quota di iscrizione, per ciascuna sezione del concorso. È possibile richiedere informazioni e la scheda di partecipazione contattando la segreteria del Premio ai recapiti: teatroserra@gmail.com; 347.8051793.



La candidatura dovrà pervenire allo stesso indirizzo di posta elettronica entro e non oltre – pena l’esclusione dal concorso – giovedì 9 marzo 2023, con oggetto “Premio Serra – Campi Flegrei” e dovrà contenere: la scheda di partecipazione di ciascun candidato, firmata, un breve Curriculum artistico del candidato e la ricevuta del versamento delle spese di segreteria pari a 40 euro da effettuare tramite bonifico bancario all’ IBAN: IT89 J054 2403 4850 0000 1001 264 da intestare all’ “Associazione Teatro Serra – via Diocleziano 316, 80125 – Napoli” con causale “Spese di segreteria – PSCF” con nome e cognome.