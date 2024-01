Aroma di Libro: parte il book crossing alla caffetteria Fresco di Saviano

Il tempo di un caffè tra amici, chiacchierando di libri oppure da solo ed entrando nel gusto di ritrovare nelle parole la profondità del loro significato. Parte da questa considerazione ed esigenza l’iniziativa Aroma di Libro, a cura dell’agenzia GMPhotoagency di Giacomo Ambrosino e la caffetteria Fresco.

Ogni giorno nel bar entrano sempre tante persone, spesso di fretta gustandosi un ottimo caffè, oppure concedendosi del tempo in relax al tavolino guardando il proprio telefono o chiacchierando con amici o familiari. Quello che non vediamo è la presenza di un libro in queste pause lunghe.

"Si legge sempre non abbastanza ed è per questo motivo che abbiamo pensato di dare spazio e valore ai libri." , commentano i promotori dell'iniziativa, Giacomo Ambrosino e Domenico Guadagno

La presentazione del progetto partirà venerdì 19 gennaio alle 18.30 e ad inaugurarlo ci sarà come ospite lo scrittore ed editore partenopeo Nello Cassese che dialogherà con la giornalista e scrittrice Filomena Carrella e con lo scrittore Nicola De Falco di libri, dell’importanza della condivisione del tempo e della cultura e del suo romanzo d’esordio “Rompere in caso di emergenza”, edito da Amazon Publising.

Come funziona il Book Crossing?

L’iniziativa è semplice: Chiunque porti un libro in buono stato (romanzi, saggi, libri di poesia, racconti *) che donerà al progetto riceverà alla cassa uno sconto del 20% sul caffè o su qualsiasi ordine da consumare al banco o al tavolo. I libri che donerete riceveranno un codice univoco e l’etichetta del circuito Bookcrossing e verrà messo a disposizione in uno spazio dedicato nella caffetteria. Obiettivo è leggere di più e gustarsi un buon caffè nello stesso momento. Al contempo si può prendere qualsiasi libro dallo scaffale, comunicarlo e potrete portarlo con voi, leggerlo e lasciarlo in qualsiasi punto legato al circuito BookCrossing.

Successivamengte verranno poi organizzate iniziative legate ai libri quali presentazioni, incontri, letture. Questo per favorire il diffondersi della cultura davanti ad un'ottima tazza di caffè.

Ti aspettiamo in Caffetteria per assaporare anche l’aroma dei libri.

Venerdì 19.01.2024 Start: 18.30

Fresco - Corso Italia n.194 - Saviano



* Sono esclusi TASSATIVAMENTE volumi di enciclopedie e/o volumi appartenenti a collane. Lo sconto non è cumulabile con la quantità di libri donati in un'unica volta ma sarà sempre del 20% ogni volta che si entra e si dona almeno un libro per tutta la durata del progetto, fino a diversa comunicazione.

Per ulteriori info: GMPhotoagency.com (Giacomo) www.gmphotoagency.com