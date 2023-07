Sold out al Teatro Grande di Pompei per Massimo Ranieri

È pronto a conquistare il Teatro Grande di Pompei Massimo Ranieri atteso domani, martedì 1 agosto, nel Parco Archeologico con il suo ultimo e acclamato spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, ideato e scritto con Edoardo Falcone. Una tappa sold out da settimane, con i biglietti andati a ruba subito dopo l’annuncio dello show nell’ambito della rassegna “Stay in Pompeii 2023… Summer Edition” promossa dal Comune della Città in sinergia con il Parco Archeologico.

Dopo aver incantato i principali teatri italiani e il successo delle due serate speciali omaggio al “varietà” di una volta su Rai 1, Massimo Ranieri porterà nel Sito Patrimonio dell’Umanità il suo strepitoso show all’insegna del suo repertorio, dalle canzoni classiche che tutti amano e conoscono come “Se bruciasse la città”, “Perdere l’amore”, “Erba di casa mia”, “Vent’anni”, ai brani intensi e poetici del nuovo album “Tutti i sogni ancora in volo”, scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani, quali Lasciami dove ti pare” (dei fratelli Carlo e Niccolò Verrienti), “È davvero così strano” (di Giuliano Sangiorgi), “Lettera di là dal mare” (di Fabio Ilacqua).

Ad accompagnarlo una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. L’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis. La data è a cura di Anni 60 Produzioni.

Lo show avrà inizio alle ore 21.30; il pubblico potrà accadere in Teatro a partire dalle ore 19.30 dall’ingresso di Piazza Esedra.

Dopo il live di Ranieri, sabato 5 agosto il Teatro Grande del Parco Archeologico sarà la location d’eccezione per l’unica tappa in Campania del tour estivo di Biagio Antonacci. Il cantautore milanese per la prima volta in concerto a Pompei proporrà le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera. L’appuntamento è già sold out.

IN FOTO: Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora in volo ph Claudia Nappi