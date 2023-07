Ricomincio da tre: gli scudetti del Napoli raccontati in foto

Che cosa hanno in comune gli scudetti del 1987, 1990 e 2023? E quali sono le differenze tra la Napoli di allora e quella di oggi? Con Ricomincio da tre, il fotografo Sergio Siano cerca il filo conduttore tra le vittorie della squadra azzurra. Un viaggio emozionale, un album di ricordi attraverso oltre 200 scatti alcune pagine scritte, compresa la prefazione di Maurizio De Giovanni per raccontare due Napoli diverse, una messa in ginocchio dal terremoto del 1980 e l'altra a caccia della consacrazione internazionale, passando per il racconto della storia del murale di Maradona, forse il murale più famoso del Mondo. Ospite di NapoliToday, Sergio Siano parla del suo ultimo lavoro in questa video-intervista.