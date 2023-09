Matteo Garrone e il cast di "Io Capitano" commuovono il pubblico di Napoli | VIDEO

Vedere Io Capitano di Matteo Garrone mette il cuore e il cervello in subbuglio. Devasta emotivamente. Forse perché ci sentiamo impotenti, o semplicemente in colpa perché al di là dei buoni propositi quando si parla di sbarchi e immigrati siamo spettatori compassionevoli ma passivi. Ci arrabbiamo con chi governa, ma in realtà siamo arrabbiati con noi stessi. Sentiamo il peso delle nostre responsabilità solo quando dai telegiornali e dal web arrivano le notizie di arrivi drammatici con bimibi piccolissimi che arrivano a riva senza vita, poi il la voglia di impegnarsi a fare la nostra parte si affievolisce.

Questo turbinio di emozioni e pensieri suscita Io Capitano e ieri gli spettatori dei cinema American Hall, Filangieri e Modernissimo non sono stati da meno quando hanno incontrato Matteo Garrone e il cast del film.

C'è gente che quando interviene ai dibattiti ha la voce rotta dalla commozione, qualcuno lo paragona a La Tregua e Se questo è un uomo di Primo Levi e a tutti i racconti legati alla Shoa.

Non si può restare indifferenti alla visione di Io Capitano che arriva al cinema in giorni in cui, da un lato, lo stato d'emergenza a Lampedusa è a livelli altissimi e dall'altro lato c'è la Libia ulteriormente segnata dall'alluvione a Derna. Notizie che continuiamo a sentire lontane. Qui Io Capintano, risultato di anni di documentazione e di racconti reali fatti da persone immigranti che Garrone e i suoi sceneggiatori hanno conosciuto e che hanno fatto da faro alla vicenda come MAMADOU KOUASSI PLI ADAMA.

Un'odissea contemporanea

IO CAPITANO racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou (SEYDOU SARR premiato a Venezia con il premio Mastroianni come miglior attore emergente) e Moussa (MOUSTAPHA FALL), che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

"Sono loro i nuovi eroi contemporanei, per questo ho voluto realizzare questo film come un film d'avventura dove ci sono le speranze e i sogni di questi due ragazzi per avere una vita migliore. Per questo nel film ci sono degli sprazzi onirici e fiabeschi che rimandano al mio ultimo film, Pinocchio ma con la necessità di realismo presente nel mio adattamento cinematografico di Gomorra" dichiara Matteo Garrone, fresco della vittoria al Festival di Venezia con il Leone d'Argento per la miglior regia.

Io Capitano è un film trasversale, destinato a un pubblico di tutte le età. In fondo, i protagonisti sono due ragazzi e questo film potrebbe servire a sensibilizzare sull'immigrazione proprio i giovanissimi che vivono in Occidente. Infatti, cioò che sta più a cuore a Garrone è proiettare il film nelle scuole.

Nelle sale in cui le proiezioni sono andate sold out, sono stati tanti i ragazzini presenti che colpiti dalla storia hanno fermato il regista e i suoi giovani protagonisti originari del Dacar. Qualcuno di loro ha anche chiesto a Garrone qualche consiglio pratico su come realizzare dei film a basso costo perché c'è il sogno di fare del cinema d'autore, proprio come il suo.

L'incontro con Papa Francesco e l'aumento nelle sale

Il film è attualmente nella top five del box office. Merito dell'enorme passaparola che il film sta avento trasportato proprio dall'onda di consensi ed emozioni con cui il film sta ricevendo, tanto che Rai Cinema ha deciso di aumentare il numero delle sale dove proiettare il film. Inoltre le vendite internazionali del film stanno schizzando, tanto che non ci sarebbe da meraviglarsi se fosse proprio Io Capitano a rappresentare l'Italia alle selezioni dei prossimi Premi Oscar.

Intanto Matteo Garrone insieme ai suoi protagonisti continuano a girare l'Italia per promuovere il film. Una di queste tappe è stata speciale perché è avvenuta al Vaticano per incontrare Papa Francesco che ha voluto vedere Io Capitano insieme al regista e al cast.

Sono tante le persone che corrono al cinema a vederlo. Nelle proiezioni affollate non mancano di vedere volti noti come l'attore James Franco, il quale attulmente a Napoli per girare il film di Claudio Giovannesi, non ha perso l'occasione di vedere il film al Modernissimo durante la serata evento dedicata a Io Capitano.